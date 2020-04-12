В РПЦ удивились штрафам для верующих, пришедших в храмы

В Русской православной церкви удивлены штрафными санкциями в отношении верующих, которые шли в храмы в праздник Вербного воскресенья. «Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы», – отметил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя сообщения в соцсетях о подобных инцидентах.

Легойда напомнил, что священники неоднократно обращались и продолжают обращаться к прихожанам с просьбой совершать в эти дни молитву дома. Но он признает, что при этом какое-то количество людей приходило в храм, «тем более что прямого запрета от власти на посещение храмов не было».

«Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан начиная с понедельника, 13 апреля. То есть с завтрашнего дня. Сегодня воскресенье. Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы», – отметил представитель РПЦ, слова которого цитирует «Интерфакс».

Стоит отметить, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце марта обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.20

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