Расширение изоляции: оформление цифровых пропусков в Москве натолкнулось на проблемы

В Москве открыт доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Заявку можно заполнить на официальном сайте мэра и правительства столицы, однако доступ к порталу время от времени оказывается заблокирован.

Для получения пропуска жители города должны указать цель поездки. Возможны три варианта – пропуск для работающих, разовая поездка для посещения медицинской организации, разовая поездка «в иных целях». При этом отмечается, что последнее разрешение выдаётся на один день, а получать его можно не более двух раз в неделю.

Пропуск, полученный на территории города Москвы, также действует на территории Московской области. Жителям других субъектов РФ, которые планируют приехать в столицу, также необходимо получить цифровой пропуск.

Граждане должны иметь пропуск с собой при передвижении по городу в распечатанном или электронном виде. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

В то же время право перемещаться по городу на транспорте имеют военные, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники, журналисты и охранники.

Примечательно, что система выдачи цифровых пропусков на сайте мэра и правительства Москвы столкнулась с проблемами. Как заявил глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко, портал подвергается небывалому количеству хакерских атак, но справляется с нагрузкой, хотя могут быть проблемы с доступом. «Мы сегодня за последние три часа испытали атак – наверное думаю, что заказных – столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать», – сказал Лысенко в эфире «Эхо Москвы».

Как сообщал «Новый День», о введении пропускного режима в столице сообщил 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, что эпидемиологическая обстановка ухудшается и ближайшие недели москвичей «ждут тяжелые испытания».

Напомним, электронную заявку на пропуск с 13 апреля можно передать через сайт мэра и правительства столицы, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или смс на номер 7377. В этом случае также придётся сообщить номер паспорта, телефон, номер личного автомобиля или карты «Тройка», а также маршрут следования и цель поездки.

В указе мэра Москвы и распоряжении губернатора Московской области также говорится, что пропуск могут аннулировать за предоставление недостоверных сведений, а нарушителю в этом случае будет грозить «ответственность, предусмотренная уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях».

Стоит отметить, что в связи с принимаемыми мерами число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы, увеличено.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.04.20

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