В Москве число заболевших коронавирусом превысило 11,5 тысячи

В Москве за минувшие сутки выявлено 1 355 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, причем более 45% из них – в возрасте от 18 до 45 лет. В целом количество зараженных в столице составило 11 513 человек. Скончалось 82 человека, выздоровело 837.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, 45,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – в возрасте от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 80 лет, 5% старше 80 лет и 5,5% – дети.

В больнице №40 в столичной Коммунарке сегодня утром на лечении находилось 533 пациента, сообщил в «Фейсбуке» главный врач Денис Проценко. «На лечении находится 533 пациента, из них: с диагнозом «внебольничная пневмония» – 524, COVID – 319, в ОРИТ 47 (на ИВЛ 21). За сутки поступило 37, выписано 7», – уточнил он.

Днем ранее в столице было выявлено 1 306 новых случаев заболевания, утром 11 апреля оперштаб отчитывался о 1 030 случаях, 10 апреля – о 1 124.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.04.20

Расширение изоляции: оформление цифровых пропусков в Москве натолкнулось на проблемы. / Коронавирус не попал в страховку: бизнес не получит компенсации ущерба. / Ситуация с COVID-19 в России пошла не по оптимистической траектории. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»