«Ответственность за голодные бунты…» Депутаты Мосгордумы потребовали срочно принять меры поддержки горожан и бизнеса

Депутаты Московской городской думы от КПРФ выступили с обращением к столичному градоначальнику Сергею Собянину, потребовав выплатить всем горожанам по 20 тысяч рублей, отменить оплату услуг ЖКХ до конца года и обеспечить «домашним коронавирусным больным» доставку продуктов и вывоз мусора. Жители мегаполиса в соцсетях поддержали инициативу парламентариев, отмечая, что пока мэрия «поддерживает» жителей только огромными штрафами.

Документ опубликовали в соцсетях депутаты гордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев. В обращении говорится, что коммунисты требуют от мэра незамедлительно принять комплекс мер для поддержки москвичей в период повышенной готовности. В частности, речь идет о единовременной выплате каждому горожанину, включая детей, 20 тысяч рублей, оплате за счет городского бюджета услуг ЖКХ до конца года, приостановке выплат граждан по банковским кредитам с компенсацией выпадающих доходов банков из столичной казны, доставке продуктов и вывозе мусора для всех проходящих лечение на дому. Для малого и среднего бизнеса депутаты сочли необходимым объявить арендные каникулы за счет бюджета и освобождение от региональных налогов до конца года. Кроме того, говорится в обращении, аналогичный законопроект, касающийся федеральных налогов, надо внести в Государственную думу.

«Обеспечить восстановление работы «оптимизированных» (ликвидированных) медицинских учреждений, больниц, поликлиник и тд., – потребовали депутаты. – Ограничить рост цен на товары и услуги, на продукты и лекарства».

Как считают парламентарии, деньги в городском бюджете на эти цели следует взять из статей расходов на благоустройство, строительство метро, подсветку деревьев, а также расходов на СМИ, освещающих работу мэрии.

«В случае дальнейшего бездействия политическую ответственность за стихийные голодные бунты людей будет нести #правительство!», – предупредил в «Фейсбуке» депутат Ступин.

Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли инициативу коммунистов. Правда, многие прогнозируют, что мэрия никогда не пойдет на такие траты. «Помощи финансовой никакой! Но вчера собянинские соколы начали массовое выписывание протоколов (штраф 4000 рублей) за нарушение указа мэра. Собачникам за нарушение дистанции 100 м от дома», – возмущаются москвичи. «Это было бы прекрасно, особенно для всех граждан России, хотя бы такую сумму. Но, в реальности ССС скорее руку себе отрубит, чем распорядится выделить кому-то денег. Хотя, может быть указать, что гражданам тоже необходимо купить себе бордюров и что-то благоустроить…», – предлагают некоторые с соцсетях. «Без принятия новой редакции бюджета это невыполнимые требования», – указывают скептики, и предлагают срочно инициировать изменения в главный финансовый документ Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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