«Опасная клоунада»: москвичи в соцсетях оценили «постановочную дезинфекцию» от коронавируса

Москвичи в соцсетях раскритиковали работы по дезинфекции столичных дворов и подъездов многоэтажных жилых домов: вместо реальной обработки сотрудники в форменной одежде просто занимают красивые позы и фотографируют друг друга, чтобы отправить снимки в качестве отчета начальству. Судя по отзывам пользователей «Фейсбука», такая картина наблюдается почти во всех районах столицы.

В одном из роликов, который опубликован в соцсетях, видно, что во дворе дома ходят четверо мужчин, причем один из них в белом комбинезоне и высоких сапогах несет опрыскиватель с ранцем. Один из мужчин приносит два ведра с водой, и его коллега принимается поливать этой водой дорогу. После этого мужчина в белом комбинезоне встает посреди мокрого участка, делает вид, что качает из ранца жидкость и обрабатывает территорию. Остальные мужчины снимают его на мобильные телефоны.

«#Жилищник борется с коронавирусом, – подписала видеоролик Светлана С. – Я так поняла, нужно обработать все тротуары каким-то составом, который в поливалке вот у этого мужика в белом костюме. В итоге люди в жилетах (маски? перчатки? нет, не слышали!) заливают асфальт ведрами с водой, потом на залитое встаёт мужик в белом и они его снимают. Интересно, сколько денег из бюджета уходит на такую борьбу с вирусом?». Москвичка сообщила, что видеоролик сняла с собственного балкона 12 апреля.

Еще один ролик 10 апреля опубликовала Анна Р., сообщив, что камеры наблюдения запечатлели «дезинфекцию» подъезда дома по улице Усачёва, 40 в районе Хамовники. На кадрах видно, что в подъезд заходят два человека, один из которых в таком же белом комбинезоне, а второй в оранжевом рабочем костюме. Первый достает тряпку и опрыскиватель, похожий на те, что используют цветоводы, и прикладывает тряпку к перилам, делая вид, что обрабатывает их. Второй снимает это на телефон. Эта сценка повторяется около почтовых ящиков и мусоропровода, правда, там парочка долго стоит рядом, разглядывая что-то в телефоне и советуясь.

Ролики получили тысячи репостов в группах в «Фейсбуке» и очень бурную реакцию пользователей. Несколько человек назвали видео фейком и постановкой, однако разместившие его авторы уверяли, что это не так. «Вредители», «Клоуны недоделанные», – пишут горожане. «Собянину отправьте. Пусть не кричит, что все в порядке!», – предложил Юрий Д. «Ну это просто ужас. Нет слов. А потом у нас столько заразившихся», – констатировала Алена С. «Почему их не уволят?», – возмущается Ирина Т. «Всегда все ради галочек и отчетиков делалось, напоказ. Но раньше хоть совести больше было!», – пишет Яна Е.

«А у нас проспиртованный сосед таких инопланетян выгнал в первый день. Через пару дней вышел с собакой (ротвейлер), сел на ступенечки в подъезде и контролировал генеральную уборку сам лично!» – рассказала Елена Г. «Это уголовное преступление. Нецелевое расходование средств организованной группой», – считает Ирен А.

«Можно приравнять такие действия к убийству?», – интересуется Иветта Б. «За такое надо сначала штрафовать, а потом сразу увольнять!», – оценила усилия работников Александра Г. «Зарплаты им надо также выдавать – сфотографировал и отправил», – иронизирует Дмитрий Б.

Москвичи рассказывают, что так же «дезинфекцию от коронавируса» проводят и в других домах – например, на Чистых прудах, на улице Гришина, улице Хользунова, Комсомольском проспекте, в Замоскворечье.

При этом несколько горожан все же сообщили, что в их домах обработка проходит должным образом.

После жалоб горожан на качество обработки в Сети появился видеоролик о том, как дезинфекцию от коронавируса проводили в Китае, и как это происходит в России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.04.20

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