Путин попал под блокировку: Роскомнадзор требует объяснений от Google

Роскомнадзор счел проявлением цензуры блокировку обращения президента РФ Владимира Путина на видеохостинге YouTube. Соответствующим запрос с требованием объяснить причины удаления видео ведомство направило в Google.

В Роскомнадзоре сочли, что видеохостинг своими действиями нарушил часть 5 статьи 29 Конституции РФ о запрете в РФ цензуры, передает «Интерфакс». При этом в ведомстве заявили, что случаи блокировки информации российских СМИ на глобальных площадках в последнее время участились, причем речь идет, в том числе, о заявлениях официальных лиц, касающихся оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом.

«Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.04.20

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