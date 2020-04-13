ЧП со средством для чистки труб: в Подмосковье отравился годовалый ребенок– организована проверка

В Подмосковье годовалая девочка отравилась средством для чистки труб. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, ЧП произошло в Красногорске 12 апреля. Девочка зашла в ванную комнату, забралась в шкаф, взяла бутылку с химической жидкостью и прокусила ее. В результате жидкость попала в ротоглотку. Малышка была госпитализирована.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в последнее время все чаще появляется информация о подобных отравлениях. В марте этого года в Москве двухлетняя девочка отравилась чистящим средством и оказалась в реанимации.

4 июня 2019 года из-за отравления средством для очистки труб в больнице оказался известный продюсер и шоумен Бари Алибасов. В ноябре 2019 года известный ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию, выпив по ошибке жидкость для чистки труб.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.04.20

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