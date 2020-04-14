российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 апреля 2020, 11:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Подмосковье женщину тайно похоронили в чужой могиле

В Подмосковье 29-летнюю женщину, погибшую от отека головного мозга, тайно похоронили на кладбище. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственая проверка.

По предварительным данным, 11 апреля незаконное захоронение обнаружили сотрудники муниципального кладбища в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский. Гроб был извлечен, в нем лежало тело молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти. Она была мертва около трех суток.

Установлено, что погибшая – 29-летняя местная жительница, которая скончалась в одной из больниц города Красногорска от отека головного мозга. Ее родственники пояснили, что из-за тяжелого материального положения они решили тайно похоронить женщину на кладбище.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Подмосковье сегодня», родственники, узнав о подготовленной под похороны другого человека могиле, решили просто воспользоваться местом. В администрации городского округа Лосино-Петровский сообщили, что сейчас тело находится в морге. При этом отмечается, что если родственники напишут отказ от захоронения, то оно будет произведено за счет бюджета, это будет оформлено как похороны за государственный счет, включая транспортировку и ритуальные услуги.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.04.20

В Россию привезли штамм коронавирусной инфекции из США. / Россия отправит тяжелую посадочную станцию «Луна-27» в космос в 2025 году. / Экономист оценил падение реальных доходов россиян из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Крупный пожар в Подмосковье: в Раменском районе сгорел склад

«Русская Кончита Вурст»: в Подмосковье разбился известный блогер

Подъезд пятиэтажки в Подмосковье обрушился после взрыва

В Подмосковье зараженный COVID-19 тайком пришел в поликлинику: все отправлены на карантин

«Выход на улицу категорически воспрещен!» В Подмосковье полицейские по ошибке объявили «комендантский час»

Трагедия в Подмосковье: при пожаре погибла 2-летняя девочка, три ребенка в больнице

ЧП в Подмосковье: в лесополосе обнаружен труп новорожденного

Ураган в московском регионе: из-за разгула стихии погиб мужчина, повалено десятки деревьев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,