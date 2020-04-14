В Подмосковье женщину тайно похоронили в чужой могиле

В Подмосковье 29-летнюю женщину, погибшую от отека головного мозга, тайно похоронили на кладбище. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственая проверка.

По предварительным данным, 11 апреля незаконное захоронение обнаружили сотрудники муниципального кладбища в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский. Гроб был извлечен, в нем лежало тело молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти. Она была мертва около трех суток.

Установлено, что погибшая – 29-летняя местная жительница, которая скончалась в одной из больниц города Красногорска от отека головного мозга. Ее родственники пояснили, что из-за тяжелого материального положения они решили тайно похоронить женщину на кладбище.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Подмосковье сегодня», родственники, узнав о подготовленной под похороны другого человека могиле, решили просто воспользоваться местом. В администрации городского округа Лосино-Петровский сообщили, что сейчас тело находится в морге. При этом отмечается, что если родственники напишут отказ от захоронения, то оно будет произведено за счет бюджета, это будет оформлено как похороны за государственный счет, включая транспортировку и ритуальные услуги.

Москва, Мария Вяткина

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