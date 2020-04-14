В Москве коронавирусом заражено более 13 тысяч человек

В Москве за сутки добавилось 1 489 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших превысило 13 тысяч человек. Больше 85% новых заболевших – младше 65 лет. Всего с момента выявления первого пациента из-за коронавируса в Москве скончалось 95 человек.

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции, в Москве на 14 апреля зафиксировано 13 002 заболевших. При этом 44,5% из них в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 80 лет, 5% – старше 80 лет и только 5% – дети до 18 лет.

В штабе заверили, что все новые пациенты и контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Число умерших из-за новой инфекции в столице за сутки возросло на 13 человек и составило 95. Выздоровело 1 016 пациентов.

Днем ранее в Москве было выявлено 1 355 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, на 12 апреля эта цифра составляла 1 306, утром 11 апреля оперштаб отчитывался о 1 030 случаях, 10 апреля – о 1 124.

Отметим, что на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе «Коронавирус. Официальная информация» данные стали обновляться с задержкой: на 11 часов 14 апреля там были до сих пор опубликованы актуальные данные за 13 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.04.20

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