В Москве штрафы за отсутствие разметки в магазинах могут превысить 12 млн рублей

Мэрия Москвы продолжает жесткую линию «антикоронавирусных мер» – только за последние три дня штрафы были наложены на 92 торговых предприятия, где не была установлена разметка для соблюдения дистанции. В департаменте торговли и услуг столицы, предупредили, что магазины, где нет «красных линий», могут просто закрыть.

По словам главы ведомства Алексея Немерюка, за нарушение правил торговли «в условиях режима повышенной готовности» были оштрафованы 92 предприятия. «Сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда», – цитирует его слова РБК.

Вместе с тем Немерюк заявил, что мэрия считает дальнейшее пренебрежение требованием – достаточным основанием не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса.

Напомним, 1 апреля Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать социальную дистанцию не менее метра. Это должно препятствовать передаче вируса, который может распространяться воздушно-капельным путем. Ограничение по соблюдаемой дистанции действует в регионах, где введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье, где этот режим был объявлен 29 марта, обязательная дистанция между людьми составляет 1,5 м. Все работающие торговые точки должны обеспечить соблюдение этого правила, в том числе с помощью специальной разметки.

По данным на 12 апреля, в Москве за нарушение социальной дистанции оштрафовано почти 1,4 тысячи человек.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России зарегистрировано 2 774 новых случая заражения коронавирусом типа в 51 регионе. Общее число инфицированных увеличилось до 21 102 человек. Большинство новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве – 1 489. Всего в столице выявлено 13 002 случая заболевания, скончались 95 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.04.20

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