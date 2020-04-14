Незыблемый гарант: 75% россиян считает, что Путин отражает интересы олигархов и силовиков

Три четверти россиян (75%) считает, что президент РФ Владимир Путин выражает интересы олигархов и силовиков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты социологического исследования «Левада-центра».

Социологи отмечают, что сейчас 38% граждан считает, что Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Это максимальное значение с начала его президентства. Еще 37% уверены, что глава государства отражает интересы силовиков, работников спецслужб и МВД, еще 28% – госслужащих.

Рост также заметен среди тех, кто считает, что Путин защищает интересы «семьи» – ближайшего круга экс-президента РФ Бориса Ельцина – их число увеличилось с 8 до 10%. В то же время, почти в два раза снизилось число тех, что полагает, что президент выражает интересы культурной и научной элиты – с 15 до 8%, и интеллигенции – с 12 до 7%.

В целом, как показывают результаты опроса, сейчас 29% россиян относятся к главе государства положительно – с «симпатиями» или даже «восхищением (9%). Однако это самые низкие значения с марта 2013 года. Еще 27% ответили, что не могут сказать о президенте ничего плохого, 16% – безразличны.

Вместе с тем за последние полгода незначительно выросло число тех, кто относится к российскому лидеру с антипатией с 3 до 5%. Примечательно также, что значительно просели данные о положительных качествах, которые граждане видят в Путине. Так, число тех, кто сказал, что в президенте их привлекает то, что он опытный политик, сократилось с 49 до 42%. На 5% стало меньше тех, кто считает его энергичным, решительным, волевым человеком (с 30% до 25%).

Снизилось также число тех, кто считает главу государства дальновидным политиком (с 22% до 20%), а также количество респондентов, полагающих, что президент защищает государственные интересы (17% до 15%). Количество сторонников внешней политики Путина сократилось 16% до 12%.

По словам главы «Левада-центра» Льва Гудкова, изменения в отношении к президенту связаны последними кризисными событиями. «Эта тема очень широко обсуждалась в Интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированным слоям населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи. И впервые именно за счет социальных сетей, где это широко обсуждалось, последовала такая реакция на политико-экономические события», – цитируют его слова «Ведомости».

Как отметил Гудков, снижение положительных оценок Путина связана с негативной реакцией на поправку об обнулении президентских сроков, так как около 55-58% россиян считают, что власть должна меняться, иначе это приводит к потере эффективности управления государством.

В то же время социолог отметил, что пока базовое отношение к власти в обществе сохраняется. «В любом случае у 60% населения нейтральное отношение к президенту, это несущая конструкция, возможно, эквивалент терпения: ничего сделать нельзя, ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Это и есть базовое отношение к власти», – заключил Гудков.

Опрос был проведен 19-25 марта 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. АНО «Левада-Центр» принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Мария Вяткина

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