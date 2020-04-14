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Вторник, 14 апреля 2020, 17:37 мск

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В Москве носителей коронавируса оштрафовали на 220 тысяч за нарушение карантина

В Москве за нарушение правил карантина оштрафованы 55 человек в общей сложности на 220 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Только за последние три дня в Москве, в том числе в Троицком округе столицы, было обнаружено 25 фактов нарушений условий домашнего лечения коронавирусной инфекции. Всего же за время эпидемии штрафы получили 55 инфицированных жителей столицы.

Сейчас все нарушители продолжают лечение уже не в домашних условиях, а в обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая, Самоизоляция, ЧП в Москве,