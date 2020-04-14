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Вторник, 14 апреля 2020, 17:38 мск

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Пропускной режим: в московском регионе на дорогах возможны затруднения в движении

В Москве и Подмосковье с 15 апреля сотрудники полиции начнут проверять пропуска, которые граждане должны будут получать для поездок на транспорте. Проверку автомобилей будут вести сотрудники ГИБДД.

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въездах и выездах из муниципальных образований Московской области», – сообщается на сайте подмосковного главка полиции. – Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта».

При этом водителей предупредили о возможных затруднениях в движении транспорта и попросили заранее планировать время своих поездок. «Просим вас с пониманием отнестись к принимаемым мерам», – говорится в сообщении ГУ МВД.

Такое же сообщение ранее обнародовал полицейский главк столицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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