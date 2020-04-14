В Москве нашлись смелые строители: продолжают работать вопреки указу Собянина (ВИДЕО)

В Москве строители игнорируют распоряжение мэра Сергея Собянина о приостановке работы с 13 по 19 апреля. Об этом в соцсетях сообщил депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Политик опубликовал короткий ролик, в котором сняты строительные работы на крупном объекте. «13 апреля. Строительство торгового центра идет полным ходом», – говорит в ролике Митрохин. Депутат пояснил, что съемка сделана в районе ВДНХ, где вопреки требованиям местных жителей конструирует колесо обозрения и торговый центр.

«Клан Муцоевых строит на ВДНХ колесо обозрения вопреки запретам Собянина, – отметил Митрохин. – Как вы думаете, какая стройка в Москве сегодня самая важная? Больницы для больных коронавирусом? Нет. Есть вещи поважнее эпидемии. В «парке развлечений» на ВДНХ возводится объект чрезвычайной стратегической важности, без которого москвичам ну явно никак не обойтись – самое большое в Европе колесо обозрения, плюс торговый центр. Как без него поразвлекаешься?»

Строительство ведет группа компаний «Регионы», уточнил депутат. «Особая значимость группы подчеркивается тем, что направляет ее мудрая рука долларового миллиардера из списка «Форбс» Зелимхана Муцоева, а сами компании группы возглавляются его ближайшими родственниками, – подчеркнул он. – Но для того, чтобы выполнять столь ответственное задание, мало быть миллиардером. Нужно обладать еще недюжинным политическим весом. Его-то и демонстрирует Зелимхан Муцоев, гордо доставая из штанин мандат депутата ГД, а по совместительству являясь и членом Генсовета «Единой России»».

Как сообщал ранее РБК, инвестором проекта строительства колеса обозрения на ВДНХ является группа компаний «Регионы», владельцами которой выступают сыновья депутата Госдумы от «Единой России» Зелимхана Муцоева – Амиран и Алик Муцоевы, а также их дядя Амирхан Мори.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», Амиран Муцоев и Амирхан Мори выступают акционерами АО «Регионы», третьим совладельцем является Александр Карпов. Амиран Муцоев значится также как минимум пяти действующих компаний в Москве и области, в том числе АО ХК «Остров мечты». Соучредителями этой компании числятся также Алихан Муцоев, Александр Карпов, Амирхан Мори, Светлана Муцоева и Сергей Мори. Доли всей соучредителей заложены в ПАО «Банк ВТБ»,

В Москве указом мэра Сергея Собянина с 13 по 19 апреля должна быть остановлена работа большинство компаний и предприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В указе мэра есть точный список сфер, предприятиям которых запрещено работать на этой неделе, а их работники не смогут получить цифровые пропуска. В этом перечне указана строительная отрасль.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.04.20

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