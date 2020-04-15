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Среда, 15 апреля 2020, 12:54 мск

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В Москве штрафы за нарушение карантина превысили миллион рублей

В Москве общая сумма штрафов за нарушение карантина больными коронавирусом достигла более 1 млн рублей. Как сообщил оперативный штаб, за сутки в столице зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции гражданами, которые должны были находиться на самоизоляции.

Заболевшие доставлены в оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения, где будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Как сообщал «Новый День», накануне в столице за нарушение правил карантина оштрафованы 55 человек в общей сложности на 220 тысяч рублей.

Напомним, Москва остается лидером по числу новых зараженных коронавирусом. За сутки прирост составил 1 774 случаев заболевания – это почти половина от общего количества инфицированных в России.

С сегодняшнего дня в Москве введен пропускной режим, который обернулся транспортным коллапсом. На въезде в город образовались пробки, в метро – огромные очереди, в результате чего меры по нераспространению коронавирусной инфекции фактически привели к обратному результату. Ситуация вынудила мэра Москвы Сергея Собянина выступить с заявлением, что подобное не повторится.

Москва, Мария Вяткина

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