Преступная халатность: москвичи потребовали привлечь к уголовной ответственности организаторов давки в метро

Москвичи требуют привлечь к уголовной ответственности организаторов давки в столичном метро 15 апреля. В условиях эпидемии коронавируса пассажиры толпились перед входами на станции при проверке пропусков. Петиция, адресованная в МВД, прокуратуру и Следственный комитет, быстро набирает подписи в Интернете.

«Сегодня, 15 апреля 2020 года, в Москве в результате бездумных и безответственных действий и решений десятки тысяч людей подверглись опасности заражения вирусом Covid19, – говорится в обращении. – Пассажирам московского метро приходилось длительное время ждать очереди для прохода на станции. Люди при этом находились в замкнутых небольших пространствах, без возможности соблюдать необходимую дистанцию. Результатом этого может, и скорее всего станет, массовый всплеск количества зараженных вирусом, а как следствие – увеличение смертельных исходов».

Многочисленные фотографии и видеоролики о том, что происходило сегодня утром в метро, опубликованы в соцсетях. Горожане жаловались, что из-за поголовной проверки пропусков, которую устроили сотрудники правоохранительных органов, у входов образовались толпы, в которых было невозможно соблюдать социальную дистанцию. При том, что работа многих компаний и предприятий в столице приостановлена указом мэра с 13 по 19 апреля, сотрудники служб жизнеобеспечения города, охранных и курьерских фирм, а также продуктовых магазинов и аптек должны по-прежнему добиться до своих рабочих мест.

«Виновны в этой ситуации те, кто ввел в Москве непродуманную, бестолковую, и как мы видим преступную систему пропускного режима. Требуем принятия мер! Виновные в этом должны понести ответственность!», – говорится в петиции. Там отмечается, что речь идет о двух статьях Уголовного кодекса РФ: ст. 293 («Халатность») и ст. 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

За четыре часа петиция набрала более 700 подписей, их количество продолжает быстро расти.

Москва, Татьяна Дорофеева

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