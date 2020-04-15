«По штрих-коду я не пропущу!» Москвичи пожаловались на полицейских за отказ пускать в метро по цифровым пропускам

В Москве полицейский при входе в метро требовал от пассажиров предъявлять удостоверения, а не пропуска, заявляя, что по штрих-кодам никого не пропустит. Об этом сообщили пользователи «Фейсбука», опубликовав в подтверждение видеоролик, который уже получил десятки репостов в соцсетях.

В коротком ролике видно, что его автор поднимается на эскалаторе к выходу, причем навстречу ему проходит всего два пассажира. Оказалось, что огромная толпа стоит на входе в метро, где открыта только одна дверь. Проход граждан перегораживает сотрудник правоохранительных органов. Слышен громкий командный голос: «Если кто-то мне дает штрих-код – я не пропущу. Мне нужны удостоверения в развернутом виде». «Удостоверения или пропуски?», – переспрашивает женский голос. «Удостоверения! В развернутом виде. Минздрав, службы силовые, аварийные службы», – перечисляет обладатель командного голоса тех, кто может рассчитывать на проход в метро.

Как сообщал «Новый День», сегодняшнее утро для многих горожан, которые вынуждены ездить на работу, началось с коллапса: полиция взялась за поголовную проверку документов граждан, дающих право на пользование общественным транспортом. По свидетельствам жителей столицы, сотрудники МВД стояли около входов в метро и проверяли электронные пропуска и удостоверения у каждого пассажира. В результате в метро образовались огромные очереди, в которых было невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Электронные пропуска с 15 апреля введены указоим мэра Москвы Сергея Собянина и обязательны для москвичей, у которых возникла необходимость воспользоваться общественным транспортом. На официальном сайте мэрии говорится, что получить разовый пропуск горожане могут дважды в неделю, сколько угодно раз – для посещения медицинских учреждений, и оформить такой документ со сроком действия до конца месяца могут сотрудники компаний и организаций, которые продолжают работу.

Электронные пропуска вводились в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, однако эффект получился обратный: большое скопление граждан на входах в метро, спровоцированное повальными проверками, неминуемо приведет к резкому всплеску заболеваемости, уверены жители столицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.04.20

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