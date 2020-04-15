«Это даже с войной нельзя сравнивать»: Россия рискует откатиться на 10 лет назад

Россия способна продержаться в изоляции не больше трех месяцев. Как считают экономисты, в этой ситуации федеральными властям не удастся «отсидеться» – на поддержку экономики необходимо выделить 5-7 трлн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил бизнес-омбудсмен Бориса Титова, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, часть регионов начала вводить меры поддержки бизнеса и жителей, однако «нужна помощь федералов». «Общий объем поддержки федерального бюджета должен быть в районе 5-7 трлн рублей. Из них часть должна быть выделена сегодня на поддержку занятости, часть – на выходе страны из карантина», – подчеркнул он, отметив, что сейчас россияне пытаются самостоятельно выкарабкаться из кризиса, но федеральный центр должен активнее помогать гражданам и бизнесу.

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, экономист Александр Широв со своей стороны обратил внимание, что регионы не смогут самостоятельно выйти из кризиса. «Мы же понимаем, что региональные бюджеты у нас в своих возможностях достаточно сильно ограничены. Меры поддержки должны сопровождаться какими-то мероприятиями по наполнению региональных бюджетов из федцентра», – сказал он.

По его мнению, сейчас главный вопрос, как долго продлятся и ограничительные меры в стране. При этом эксперт подчеркнул, что для России критической цифрой станет 2-3 месяца.

«Главный вопрос, сколько это продлится. Вопрос не в том, как быстро пойдет на убыль количество заболевших, а в том, какой период такого жёсткого 100-процентного карантина может выдержать экономика. Наши оценки показывают, что это максимум 2-3 месяца. Потому что после этого, с одной стороны, начинаются проблемы с финансированием даже того невысокого уровня заработной платы, которые мы пытаемся гарантировать за счет мер государственной поддержки и социальной ответственности бизнеса. С другой – начинаются проблемы с финансовой системой», – констатировал Широв.

Он пояснил, что как только скорость обращения денег в экономике замедляется, резко возрастает число проблем. «Тогда потребуются вливания уже не в экономику, а в финансовый сектор. Если максимальный период карантина составит 2-3 месяца, мы увидим падение ВВП по году 4-5%», – полагает эксперт.

Вместе с тем Широв считает, что в российских реалиях даже такое «относительно невысокое падение» станет драмой. «Большинство аналитиков соревнуется, кто даст более ужасный прогноз по развитию ситуации. Не надо себя обманывать, мы впервые имеем делом с таким кризисом. Остановка целых секторов экономики. Ситуацию даже с войной нельзя сравнивать. В войну такого рода ограничений не бывает. Даже падение в 4-5% – это драма. Это отбрасывает уровень и качество жизни на 10 лет назад», – подчеркнул экономист.

«Шестимесячный карантин – падение более 20%. Мы просто не можем себе позволить такое падение, исходя из того неблестящего состояния, в котором находилась экономика перед кризисом», – уточнил он.

В этой связи Широв обратил внимание, что ситуация в определенном смысле «уникальная», так как под ударом оказалась сейчас наиболее трудоспособная и активная часть населения. «Самые бедные получат меры поддержки – они в фокусе внимания властей. Более богатые – их доходы превышают потребности. Под ударом оказался средний класс – реальный бизнес, там, где люди получают зарплату чуть выше среднероссийской. Их нужно поддерживать и налоговыми мерами, и другими действиями, которые поспособствуют увеличению потребительского спроса»», – считает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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