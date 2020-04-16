В центре Москвы на службе умер сотрудник Росгвардии

В центре Москвы на посту умер сотрудник Росгвардии. Мужчину нашел его коллега и вызвал скорую помощь, однако врачи помочь уже не смогли. По факту смерти правоохранительные органы начали проверку.

Трагедия произошла в комнате начальника караула на территории одного из институтов в Москве, передает агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Умершего сотрудника Росгвардии нашел старший смены. Он вызвал скорую помощь по адресу улица Радио, дом 17 корпус 11, но медикам оставалось только констатировать смерть от остановки сердца. По данному адресу, согласно данным «2Gis» находится Музей Всероссийского института авиационных материалов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.04.20

Компаниям отказывают в господдержке по формальным причинам. / «Недопустимо и ошибочно»: СПЧ выступил против изменения даты окончания Второй мировой войны. / Госдеп заподозрил Россию в проведении ядерных испытаний. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»