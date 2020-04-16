За самоизоляцией москвичей следят 17 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников

В Москве соблюдение жителями режима самоизоляции контролируют 17 тысяч полицейских, росгвардейцев и дружинников, которые составляют протоколы об административных нарушениях. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновник, улицы столицы патрулируют порядка 13 тысяч сотрудников полиции, 3 тысяч росгвардейцев и 1 тысячи дружинников. «Они в ежедневном режиме патрулируют улицы города и составляют протоколы об административных нарушениях, если фиксируют нарушителей режима самоизоляции», – сказал Данчиков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в Москве выявили 1370 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 16 146 заболевших. При этом более 85% новых случаев заражения коронавирусом приходится на москвичей младше 65 лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.04.20

В Звездном городке нашли коронавирус. / ЦБ позволил банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам. / Независимые профсоюзы назвали истинный уровень безработицы в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»