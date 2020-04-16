Москва рискует стать оппозиционным центром в посткарантинной России

После окончания режима самоизоляции Москва может вновь оказаться в центре общероссийских политических событий. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас ставить крест на политическом будущем мэра российской столицы преждевременно.

По его мнению, антикоронавирусные решения, на которые сейчас идет мэрия Москвы, ведут к становлению российской столицы как всероссийского оппозиционного центра. «Я думаю, что рейтинг мэра рухнет на фоне всего происходящего. В посткарантинный период Москва станет оппозиционны центром, особенно, по ее окраинам, где будет сосредоточено большое количество людей – безработных и обманутых, и еще большего числа тех, кто не имеет право на поддержку – те, кто приехал в Москву, но не имеет преференций москвича», – считает Гращенков.

Как полагает политолог, для обострения ситуации есть несколько причин. «В первую очередь, процедура того, что у нас называется «самоизоляция», которая многих москвичей раздражает не только ограничением их конституционных прав, но и неумелой организацией», – сказал он, обратив внимание, что накануне действия столичных властей привели к огромным очередям в метро и возможному заражению большого числа людей. «Даже Мосгордума направила письма с требованием разобраться, кто ставил подписи (под таким решением), чтобы ответственные были найдены и привлечены», – сказал эксперт.

Вместе с тем, как отметил Гращенков, меры поддержки, которые столичные власти обещали жителям, во многом остаются просто невыполненными. «Второй момент связан с жизнью. Многие люди остались без работы, им пообещали компенсацию в виде почти 20 тысяч рублей в месяц. Но сейчас невозможно зайти на портал биржи труда и встать на учет, потому что все время выдается, что портал перегружен. Сходить туда ногами нельзя, позвонить нельзя – телефоны отключены, а ответов на е-мейлы нет. Люди себя чувствуют просто обманутыми, деньги кончаются – податься им некуда», – сказал он.

«Все вместе это приведет к тому, что недовольство сначала перекинется на региональные власти, потом на федеральные. Учитывая, что рейтинг Собянина и так был не очень высок – последние выборы в МГД показали, что собянинский блок набирает меньшинство – я думаю, сейчас он и вовсе растает на фоне и общего недовольства», – считает эксперт.

В то же время Гращенков отметил, что говорить об отставке или крахе политической карьеры нынешнего мэра Москвы говорить рано. «Здесь действует логика истеблишмента. Несмотря на то, что Медведев долгие годы был самой ненавидимой фигурой в правительстве, он всегда был преемником №1, потому что, первое, он устраивает лично Путина, второе, представляет собой некий механизм сдержек и противовесов для лагеря системных либералов и силовиков. Собянин по этой же номенклатурной логике немного за скобками этих двух лагерей, ресурсный», – отметил он.

По его оценке, Собянин еще может попытаться изменить настроения граждан. «Неизвестно, как маятник качнется, если Собянину как-то удастся переложить ответственность на другие ветви власти, на правительство, самих москвичей… Не исключено, что он сможет как-то выпрыгнуть из этого цугцванга. Шансов мало, но они есть», – полагает политолог.

Как считает Гращенков, пока сама элита не засвидетельствует факт, что нынешний мэр Москвы не избираем, что его нельзя списывать со счетов. «Пока у нас нет таких свидетельств. Пока Путин говорит, что он поддерживает Собянина и его действия, и мы видим только латентную стадию протеста – она не подсчитана ни социологами, не видна на улицах. Это все прогнозы, которые имеют место быть, но остаются химерами для власти», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.04.20

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