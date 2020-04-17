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Пятница, 17 апреля 2020, 11:22 мск

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В Москве всех больных ОРВИ запишут в потенциальных носителей COVID-19

В Москве все заболевшие ОРВИ будут рассматриваться как потенциальные носители COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной.

«Мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации Клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус», – приводит ее слова оперштаб.

Ракова также отметила, что все заболевшие в обязательном порядке получат «именное постановление главного санитарного врача», что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней.

Москва, Мария Вяткина

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