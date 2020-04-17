В Подмосковье совершено вооруженное нападение на таксиста

В Подмосковье мужчина, вооруженный ножом, напал на таксиста, отказавшись оплачивать проезд. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 14 апреля на Кольцевой улице в Балашихе. Мужчина отказался оплачивать такси и нанес водителю ножевые непроникающие колото-резаные ранения шеи, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Москва, Мария Вяткина

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