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Пятница, 17 апреля 2020, 14:17 мск

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Москвич переоделся в форму полицейского, чтобы выйти из дома

В центре Москвы задержан 32-летний мужчина, который переоделся в форму полицейского и нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, москвич был задержан полицейскими в Хохловском переулке во время патрулирования. Нарушитель был одет в форменную одежду сотрудника полиции и находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания, «вопреки требованиям режима повышенной готовности на территории Москвы».

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») и 3.18.1 КоАП РФ («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»).

Москва, Мария Вяткина

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