«Безответственные полумеры»: в Совете Федерации раскритиковали «антикоронавирусную политику»

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента прозвучала жесткая критика по поводу «антикоронавирусных» мер, которые принимаются в России. Как заявил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, многие из принятых инициатив только усугубляют кризис, а также и без того тяжелое положение граждан, а бизнес нужно уже не поддерживать, а реанимировать.

«Несмотря на очередное обращение президента Владимира Путина, считаю, что принимаемые меры по предотвращению последствий распространения коронавирусной инфекции носят характер полумер, которые усугубляют и без того сложное положение в стране, – заявил Мархаев. – Введенный режим самоизоляции предоставил исполнительной власти массу полномочий, но не возложил на нее никакой ответственности. Обещанное работникам сохранение заработной платы в реальности обернулось отправкой их в недоплачиваемые отпуска».

Как подчеркнул сенатор, загнав всех россиян на самоизоляцию, власти предпочли не замечать, что две трети граждан вообще не имели никаких накоплений, то есть значительная часть из работников рискует не дотянуть до следующей зарплаты – которую им гарантировал президент. При этом те деньги, которые государство выделило бизнесу на зарплату, можно будет получить только во второй половине мая, выполнив огромное количество условий. Между тем, малому и среднему бизнесу уже сейчас нечем платить работникам.

«Кому будет нужна эта поддержка через месяц – непонятно. Меры запаздывают минимум на месяц. Сегодня нужно говорить уже не о поддержке бизнеса, а о его реанимации, – констатировал Мархаев. – Агония бизнеса будет просто продлеваться, все больше компаний будут умирать».

Сенатор также обратил внимание, что в предпринимательской сфере коллапс усугубляется отсутствием назревших мер: контракты оказались под угрозой срыва, однако до сих пор нет юридической основы, чтобы приостановить работу на основании форс-мажора.

При этом, подчеркнул Мархаев, совершенно непонятна связь между новым налогом на доходы физлиц в 13% по вкладам больше 1 млн рублей – и ситуацией с коронавирусом. «Для каких целей создан резервный Фонд национального благосостояния России в 3,7 трлн рублей? Как объясняет отказ Центробанк России воспользоваться им, почему покупка пакета акций Сбербанка в период такого обострения актуальнее?» – задался вопросами Мархаев.

Он напомнил, что во время принятия поправок в КоАП и УК РФ по штрафам за нарушение карантина и самоизоляции законодатели и правительство заверяли, что эти штрафы не являются карательной мерой – однако сейчас власти регулярно отчитываются о составлении огромного количества протоколов, «что не соответствует принципу справедливости и равенства». «Люди попадают в еще большую финансовую яму, которая может дать начало стихийным и необратимым процессам по всей стране, – считает сенатор. – Наши граждане исправно оплачивают налоги, сборы, пошлины и все другие обязательства, установленные государством».

«Я предлагаю объявить карантин в рамках чрезвычайной ситуации со всеми вытекающими мерами поддержки бизнеса и населения», – предложил Мархаев, попросив спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко дать поручение профильным комитетам изучить и проработать это предложение.

Между тем глава верхней палаты парламента предпочла не реагировать на это предложение и сразу же предоставила слово для выступления другому сенатору.

Москва, Татьяна Дорофеева

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