Совет Федерации намерен еще сильнее ужесточить УК РФ из-за коронавируса

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации предложили вновь ужесточить КоАП и Уголовный кодекс. На этот раз поводом стала Ddos-атака на портал mos.ru, которой власти Москвы объяснили сбои при выдаче электронных пропусков, которые с 15 апреля необходимы для передвижения по городу на транспорте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с идеей об ужесточении ответственности за хищение персональных данных выступил московский сенатор Владимир Кожин.

«Ухудшение в Москве ситуации с коронавирусом привело к необходимости введения так называемых цифровых пропусков, – сказал Кожин, отметив, что в режиме самоизоляции практически вся жизнь граждан переходит в цифровое пространство. – К сожалению, эта мера, вероятнее всего, будет применяться и в других городах страны. В основе этой процедуры лежит обязательное условие: предоставление гражданами солидного объема своих персональных данных, хочешь или не хочешь».

Все эти персональные данные хранятся в ЦОД – центрах обработки данных, где, как подчеркнул Кожин, работают обычные люди: техники, операторы и программисты. «На них с одной стороны ложится огромная ответственность, а с другой – огромное искушение легко и быстро решить свои финансовые проблемы, продав эти данные. И, к сожалению, так уже бывало не раз», – сообщил Кожин, не уточнив при этом, где и когда сотрудники ЦОД торговали информацией.

По мнению сенатора, в этой ситуации надо принимать ряд мер, в числе которых – жесткие ограничения для работников таких структур, повышение им выплат, а также разработка и принятие поправок в Уголовный кодекс РФ, серьезно ожесточающих ответственность за подобные преступления.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала тему актуальной и своевременной, и предложила дать поручение комитету по обороне, а также комитету по конституционному законодательству, которым руководит Андрей Клишас, «поработать над этим вопросом». Сенаторы с этой идеей согласились.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.04.20

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