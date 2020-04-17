Союз журналистов России уличил московскую полицию в нарушении

Московская полиция нарушает указ мэра столицы Сергея Собянина, согласно которому журналисты имеют право передвигаться по городу свободно без оформления пропуска. Как сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, поступило несколько жалоб на действия сотрудников МВД.

«Несколько случаев было. Мои коллеги, с которыми я работал на Первом канале, мои коллеги с НТВ, я многих там знаю, мне присылали вчера и позавчера информацию о том, что, например, в окрестностях Останкино, когда корреспонденты ехали на работу на личном транспорте, их останавливали сотрудники ДПС. И когда коллеги предъявляли журналистское удостоверение, те им начинали объяснять, что это не установленного образца удостоверение, а нужен тот самый код, QR-код или буквенный код», – цитирует слова Соловьева пресс-служба СЖР.

Он подчеркнул, что таким образом сотрудники правоохранительных органов нарушают указ мэра Москвы, согласно которому журналисты имеют право передвигаться свободно, предъявляя либо редакционное удостоверение, либо любой документ, подтверждающий статус журналиста.

Союз журналистов обратился в центральный аппарат МВД и пресс-службу московского МВД за разъяснением. В ведомстве обещали еще раз разъяснить личному составу московской полиции, подмосковной полиции, что журналисты имеют право свободно передвигаться. «Мы за этим, конечно, следим и собираем эти факты», – отметил Соловьёв.

Напомним, в соответствии с п.3.2 Приложения к указу мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ, журналисты, при наличии редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста, могут беспрепятственно передвигаться по территории Москвы. В категорию лиц, кому не нужно иметь при себе цифровой пропуск, входят военнослужащие, госслужащие, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники, охранники.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.04.20

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