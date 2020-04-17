«Время самое то»: в Совет Федерации вызвали Голикову с докладом о коронавирусе

Совет Федерации пригласит на следующее заседание вице-премьера РФ Татьяну Голикову, которая должна будет в рамках правительственного часа доложить о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение сенаторы сегодня одобрили единогласно.

«Совет палаты предлагает вам на 482 заседании заслушать следующий вопрос: о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению в РФ, пригласить выступить по данному вопросу заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову, – сообщила спикер СовФеда Валентина Матвиенко. – Многие предлагали заслушать этот вопрос. Поверьте, время самое то для рассмотрения этого вопроса, когда уже понятен размер беды, понятно, что происходит, приняты меры и есть понимание дальнейшего развития событий».

Предложение о приглашении Голиковой внес комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, уточнила Матвиенко. Инициативу поддержали единогласно 134 сенатора.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.04.20

Минимальный уровень за 18 лет: американская нефть рекордно подешевела. / В Москве поймали на улице 134 больных коронавирусом. / «И не надо ерничать…» СовФед поддержал идею «переписать» дату конца Второй мировой войны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»