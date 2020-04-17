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Пятница, 17 апреля 2020, 18:04 мск

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«Время самое то»: в Совет Федерации вызвали Голикову с докладом о коронавирусе

Фото пресс-службы Кремля

Совет Федерации пригласит на следующее заседание вице-премьера РФ Татьяну Голикову, которая должна будет в рамках правительственного часа доложить о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение сенаторы сегодня одобрили единогласно.

«Совет палаты предлагает вам на 482 заседании заслушать следующий вопрос: о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению в РФ, пригласить выступить по данному вопросу заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову, – сообщила спикер СовФеда Валентина Матвиенко. – Многие предлагали заслушать этот вопрос. Поверьте, время самое то для рассмотрения этого вопроса, когда уже понятен размер беды, понятно, что происходит, приняты меры и есть понимание дальнейшего развития событий».

Предложение о приглашении Голиковой внес комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, уточнила Матвиенко. Инициативу поддержали единогласно 134 сенатора.

Москва, Татьяна Дорофеева

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