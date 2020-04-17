«Как можно быстрее»: Путин ждет вакцину от коронавируса раньше запланированных сроков

Президент РФ Владимир Путин поручил начать проработку производства вакцины от коронавируса. На сегодняшнем совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ глава государства дал понять, что лекарство раньше объявленных сроков.

«Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них», – цитирует его слова ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что проработку вопросов производства вакцины от коронавируса в РФ нужно начать уже сейчас. «Один из моментов – это производство. Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой процесса производства», – подчеркнул глава государства.

При этом президент выразил надежду, что «работа будет завершена с позитивным результатом как можно быстрее». «Я понимаю, что вы должны проявлять осторожность при этих оценках и прогнозах, хочу пожелать всем, кто работает по этому направлению, успехов. Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нашей страны, да и для всего мира», – сказал он.

Напомним, ориентировочные сроки выработки вакцины в России – третий квартал текущего года. Накануне Путин также поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в целом в России подтверждено 4 070 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Зафиксирован 41 летальный исход – это максимальное число умерших от Covid-19 в России за сутки.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2 590 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.04.20

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