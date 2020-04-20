ЧП в Москве: организована проверка больницы, «выздоровевшая» пациентка которой умерла на лавке около своего дома

В Москве женщина, у которой в больнице не подтвердился COVID-19, умерла на лавочке около подъезда своего дома, куда ее привезли на социальном такси из больницы. Правоохранительные органы и Росздравнадзор начали проверку этого инцидента.

О жуткой смерти москвички сообщил пользователь «Фейсбука» Иван В. «У подруги жены в доме заболела женщина – пневмония. Вызвали скорую, ее отвезли в больницу, сын проводил, нанял нянечку, что-то еще. На другой день к дому подъезжает социальное такси, откуда выносят эту женщину, кладут на лавку у подъезда, и сваливают. Подруга спускается – и женщина умирает у нее на руках», – рассказал он.

После того как в комментариях появились записи, что автор опубликовал недостоверную информацию, Иван В. уточнил: женщине 48 лет, ее зовут Елена Ч., скончалась несчастная на лавочке около подъезда своего дома на улице Ботаническая, 23. В ее сумке лежала выписка из больницы. По словам Ивана В., москвичку госпитализировали в больницу №52 в Москве.

Как уточняет РЕН-ТВ, москвичке стало плохо 17 апреля, сын Илья вызвал скорую помощь, после сего женщину отвезли в больницу. Камера видеонаблюдения запечатлела, как 19 апреля Елену привезли к дому на социальном такси и оставили на лавке. По факту публикаций в СМИ следователи СКР начали проверку, отмечает телеканал.

Столичное управление Росздравнадзора также начало проверку. «В связи с распространенной в СМИ информацией о смерти женщины, выписанной из столичной городской больницы после лечения от пневмонии, территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку медучреждения, в котором оказывалась медицинская помощь пациентке», – заявили в пресс-службе.

В департаменте здравоохранения, в свою очередь, уточнили, что у женщины был цирроз печени. Диагноз коронавирусная инфекция в больнице у нее не подтвердился. В департаменте считают, что женщина чувствовала себя хорошо, поэтому у врачей не было оснований оставлять ее в медучреждении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.04.20

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