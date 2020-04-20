В Москве число заболевших коронавирусом превысило 26 тысяч

В Москве за сутки выявлено 2026 новых случаев коронавируса, что несколько меньше, чем накануне. Согласно данным оперативного штаба, скончалось к этому дню уже 204 человека.

Всего на утро понедельника в Москве зафиксировано 26 350 заболевших. Из числа новых пациентов 44% – младше 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 80 лет, 5,5% старше 80 лет и только 4,5% – дети. В оперштабе заверили, что все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В настоящее время в больнице №40 в Коммунарке на лечении находится 410 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, уточнил главврач больницы Денис Проценко. «20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: с диагнозом внебольничная пневмония 603 (99,9%), COVID подтвержденные 410 (67,7%), больных на кислороде вне ОРИТ 97 (16%), в отделении реанимации 56 пациентов (9,2%), из них на ИВЛ 28 (50%), или 4,6% от общего числа пациентов», – отметил он.

Сутки назад сообщалось о 3 570 новых заболевших. По данным на 18 апреля, эта цифра составляла 2 649 человек, на 17 апреля – 1 959, на 16 апреля – 1 370.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.04.20

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