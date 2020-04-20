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Понедельник, 20 апреля 2020, 12:38 мск

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Депутат Мосгордумы потребовал от Собянина данные о больницах, кремации и секвестре бюджета

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин направил запросы мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой предоставить информацию о снижении доходов городского бюджета, количестве перепрофилированных под COVID-19 больниц и правилах захоронения умерших от коронавируса. Копии запросов парламентарий опубликовал в соцсетях.

В первом запросе депутат обратил внимание на сложную экономическую ситуацию в Москве в связи с закрытием предприятий и компаний из-за коронавируса, и попросил мэра безотлагательно предоставить информацию о грядущей коррекции городского бюджета. В частности, речь идет о снижении бюджетных доходов по итогам первого полугодия и всего 2020 года, источниках возмещения выпадающих доходов и тратах на социальную поддержку москвичей.

Кроме того, Ступин поинтересовался, в каком объеме запланированы и уже произведены расходы на восстановление медицинских учреждений, которые были ликвидированы в Москве в процессе оптимизации.

Конкретные данные по больницам депутат попросил предоставить во втором запросе. «Какие больницы и иные учреждения здравоохранения были перепрофилированы для приема больных коронавирусом, и какие планируются?» – говорится в документе.

В то же время Ступин просит уточнить, какие морги осуществляют подготовку тел умерших от коронавируса к погребению и кремации и какие морги запланированы к данной работе.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявля, что московские крематории справляются с нагрузкой, и необходимости задействовать регионы нет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.04.20

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