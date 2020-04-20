В Москве умер болевший коронавирусом высокопоставленный полицейский

В Москве скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Болезнь у него протекала тяжело, в последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ. По предварительной информации, сотрудник полиции мог заразиться на работе», – цитирует агентство слова источника.

Telegram-канал «База» уточняет, что от коронавирусной инфекции скончался начальник отдела охраны общественного порядка в УВД по ЗАО Москвы Игорь Хвенько. Его заболевание стало поводом для ухода на карантин почти всего руководства окружного УВД.

Москва, Татьяна Дорофеева

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