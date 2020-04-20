Издержки динамично растут: сельское хозяйство ждет кризис с отсрочкой на год

Российское сельское хозяйство, которое пока не испытала на себе коронавирусного шока, ощутит его негативные последствия в следующем году. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, отрасль, так или иначе, ждет кризис. «Связано это будет с тем, что идет глобальная рецессия мировой экономики. Это объективно снизит покупательную способность. Обострение конкуренции, увеличивающиеся мировые запасы зерновых приведет к снижению цен и достаточно резкому ухудшению конъюнктуры. Уже следующем сезоне это может случиться. К экономическим потерям надо реально готовиться», – констатировал Злочевский.

Он пояснил, что хотя сейчас сельское хозяйство, в отличие от других отраслей, не связано ограничениями из-за коронавируса, однако большой удар нанесет стремительный рост сопутствующих издержек. «Последние события нас сильно беспокоят. Все проблемы в связи с распространением коронавируса, издержки стали очень динамично расти. Если падение не будет соразмерно снижению издержек и закупаемых ресурсов – удобрений, средств защиты – естественно, это затронет крестьян, их карманы, снизит их возможности поддержания технологического уровня», – сказал глава Российского зернового союза.

По его словам, одна из главных проблем связана со стоимостью автомобильного топлива. «В частности, проблема с топливом. Мы не понимаем, почему на фоне падения цен на нефть, топливо у нас подорожало и продолжает дорожать. В условиях снижения конъюнктуры мировых поставок и внутреннего роста издержек, резко сужается экономика», – подчеркнул он.

В этой связи Злочевский отметил, что запаса прочности у отрасли хватит на нынешний сезон. «Крестьяне бы рисковали, если бы были какие-то ограничения на работу. По началу компании столкнулись с тем, что были какие-то ограничения на передвижения техники из-за коронавируса, опасения региональных властей, но сейчас это все снято, все идет полным ходом, никаких ограничений на выход крестьян в поле нет. Поэтому особых потерь в данный момент не ожидаем», – уточнил он.

Как сказал Злочевский, по итогам года ожидается урожай зерновых в размере 115-130 млн тонн, из которых 80 млн тонн – пшеница. «Если каких-то существенных, глобальных погодных рисков не случится, мы в этих условиях получим урожай в районе 130 млн тонн – из уровня посевов, текущей урожайности и тех технологических ресурсов, которые вложены в посевную кампанию. Это средний показатель. Если будет везти с погодой, может и побить исторический рекорд, если везти не будет – естественно, будет снижение какое-то, если риски сработают. Но, в любом случае, я думаю, что меньше 115 млн тонн урожая не будет», – сообщил глава Российского зернового союза.

Москва, Мария Вяткина

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