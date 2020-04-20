Член Общественной палаты Москвы Ладочкин удалил публикацию о помощи институту им. Герцена: его просьбу высмеяли в соцсетях

Член Общественной палаты Москвы, секретарь одного первичных отделений «Единой России» в Москве Сергей Ладочкин обратился в социальных сетях с просьбой помочь онкоинституту им. Герцена. По его словам, медучреждению требуются, в частности, туалетная бумага и чайники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта публикация собрала более 1200 комментариев. Пользователи «Фейсбука» высмеяли «единоросса», посоветовав ему просить деньги для МНИОИ им. П.А. Герцена у мэра Москвы Сергея Собянина и руководства партии, после чего Ладочкин удалил пост.

«Обращаюсь к Вам с просьбой помочь Московскому научному исследовательскому онкологическому институту имени П.А. Герцена, – говорилось в записи на странице Ладочкина. – В это непростое для страны время, когда во всем мире бушует пандемия коронавируса, руководством Института было принято решение открыть инфекционное отделение для принятия людей, которые заболели вирусной пневмонией для их лечения. Но кроме оборудования для стационара, требуется очень много сопутствующих вещей, необходимых для четкой и слаженной работы всех систем обеспечения выздоровления людей».

В частности, по его словам, институту требуются 5 115 рулонов туалетной бумаги, 5 тысяч одноразовых полотенец, памперсы, пеленки, шесть кулеров, чашников и микроволновых печей для сотрудников, а также одноразовые перчатки, респираторы 3 класса защиты, три стиральные машины, электрокардиографы. «Объём конечно большой, но нас ведь не безразличных людей в Москве большое количество. Давайте подумаем, кто чем сможет помочь, уверен все вместе мы справимся и поможем в первую очередь людям, которые могут заболеть и попадут в больницу где есть всё необходимое оборудование и материалы, чтобы их спасти», – указал Ладочкин.

Запись получила более 600 репостов и вызвала массу возмущенных комментариев от пользователей «Фейсбука» как на странице у самого Лавочкина, так и в группах в соцсетях. «Я не понял. Это типа правящая партия «ЕдРо» просит деньги у народа?» – поинтересовался Сергей С.

«А где же власть? Дожились... Детям на спасение жизней через ТВ «с миру по нитке» собираем, а теперь еще и на медицину», – пишет Елена М.

«Институт имени Герцена оказывает большинство услуг на платной основе, в отличие от других больниц. Казалось бы, дела у них должны идти лучше», – считает Мария А.

«А здесь зачем это писать, опять люди будут выполнять работу за нашу власть?» – спрашивает Игорь С.

«Ладочкин к тому же попросил на это скинуться россиян. А чего ж он в фб слезу пускает, а не стучит кулаком по столу в приёмной президента?» – пишет Светлана Б.

«Людей реально за дураков держат? Герцену нужна туалетная бумага, а другим больницам не нужна? – считает Луиза А. – И эти призывы пишет человек облечённый властью, который должен был для начала проверить, есть ли необходимость в перепрофилировании больницы федерального значения! Она под завязку работала, многим отказывали, потому что мест нет. Есть другие больницы, пустые поликлиники – изощряйтесь. В Москве, по-моему, какие странные цели у руководства, и они не про ковид».

«Привстали с колен», «несчастное наше Отечество», «какой ужас и позор», – отреагировали пользователи на призыв «единоросса». Лишь единицы сообщали о своей готовности перечислить деньги или купить необходимо для института.

В результате Ладочкин после полудня 20 апреля удалил свой пост.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.04.20

Издержки динамично растут: сельское хозяйство ждет кризис с отсрочкой на год. / Коллапс на рынке нефти: американское «черное золото» обвалилось в цене почти на 35%. / СКР пригрозил наказывать за издевательства над учителями во время дистанционных занятий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»