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Понедельник, 20 апреля 2020, 16:21 мск

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За плазму крови с антителами к COVID-19 в Москве обещают 5 тысяч рублей

В Москве донорам плазмы с антителами к коронавирусу будут платить по 5 тысяч рублей за 600 миллилитров. Сдать ее могут люди от 18 до 55 лет, которые переболели COVID-19, не имеют хронических заболеваний, и сдали анализы на ВИЧ, гепатит В и С.

Как сообщает оперативный штаб по противодействия распространению коронавирусной инфекции, 60 человек уже стали донорами плазмы. Ее переливают пациентам, которые проходят лечение от этой инфекции в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и городской клинической больнице №52. В разработке технологии также принимает участие Центр крови им. О.К. Гаврилова, иммунитет доноров крови изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать 1 250 рублей за 150 мл плазмы, и 5 тысяч рублей – за 600 мл. Чтобы стать донором, надо позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, отметили в штабе.

Напомним, в Москве на 20 апреля зафиксировано 26 350 заболевших коронавирусом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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