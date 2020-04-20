Путину доложили, что в мире от COVID-19 погибло всего 10 детей

Дети болеют коронавирусной инфекцией реже и легче, чем взрослые. К этому дню в РФ скончалось 10 детей, у которых был диагностирован COVID-19, при этом все они имели сопутствующие заболевания. Об этом сегодня на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор ФГБУ «Детский научно клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» Юрий Лобзин в ответ на просьбу главы государства прокомментировать предложение об открытии для прогулок парков, скверов, и возобновлении работы детсадов и школ.

В США детская заболеваемость составляет примерно 5%, в Китае – 2%, в Италии – 1,2%. «На сегодняшний день в РФ мы вчера вечером посчитали – 2,9%», – уточнил Лобзин, подчеркнув, что в России есть существенные отличия цифр по регионам.

«Второй тезис: дети болеют легко, 90% – легкие и бессимптомные формы, – подтвердил он. – Примерно 10% средней тяжести, и единицы тяжелые: примерно 0,5% – 1,2%. При этом из тяжелых нуждаются в переводе в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии, – ред.) только те дети, которые идут даже не на ИВЛ, а для кислородной поддержки, и потом благополучно возвращаются после купирования этой острой ситуации».

В то же время Лобзин отметил, что есть дети из группы риска, которые требуют особого внимания: с онкологическими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, бронхолегочной дисплазии, заболеваниями сердца и тп. «В мире почти из 2,5 млн зарегистрированных случаев COVID-19 чуть больше 10 летальных исходов у детей, – сообщил он. – Три в США, два в Китае и в других странах по одному-два. Но все эти погибшие дети имели то или иное состояние, относящееся к группе риска».

Лобзин отметил, что в Москве с 13 апреля приняли решение все легкие и бессимптомные формы болезни у детей надо лечить амбулаторно на дому. Такое же решение принимает Санкт-Петербург. «Я только что до совещания беседовал с Александром Дмитриевичем Бегловым (губернатор Санкт-Петербурга, – ред), и это решение там также будет проведено», – сказал он.

Тем не менее, директор ФГБУ «Детский научно клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» выступил против открытия школ и детских садов потому, что дети, не болея сами, могут быть переносчиками инфекции.

Ранее замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов призвал президента разрешить открыть для прогулок парки и скверы, исключив проведение в них массовых мероприятий, и возобновить работу детских садов и школ. По его словам, это необходимо, в том числе, для снижения вирулентности вируса, который будет терять свою агрессивность за счет легко переносящий заболевание детей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.04.20

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