COVID-19 в Москве: СКР ищет автора фейка о трупах в Крылатском

В Москве возбуждено уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в Интернете. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, речь идет о распространении информации о якобы массовом вывозе погибших от инфекции в районе Крылатское.

«Указанное сообщение было опровергнуто отраслевым органом исполнительной власти как несоответствующее действительности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о фейковой информации о трупах в Крылатском. Ведомство сослалось на данные Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, согласно которым обсервационный центр предназначен для оказания карантинных услуг москвичам, вынужденным уйти на самоизоляцию после контакта с заболевшими коронавирусом.

Москва, Мария Вяткина

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