В Москве активизировались «коммунальные» мошенники

В Москве под видом сотрудников коммунальных служб действуют мошенники. Об этом горожан предупредил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Каким образом мошенники обходят патрули, проверяющие наличие пропусков у жителей столицы, чиновник не уточнил.

«Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование. Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки», – цитирует Бирюкова «Интерфакс».

По словам чиновника, мошенники навязывают горожанам свои услуги и продают товары по завышенным ценам.

Ранее власти столицы приняли решение приостановить на время режима повышенной готовности проверку счетчиков и газового оборудования, при этом сотрудники коммунальных служб могут приехать только по заявкам самих москвичей. Исключением являются аварийные ситуации. О предстоящем визите коммунальщиков жителей оповещают через информационный стенд подъезда.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.04.20

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