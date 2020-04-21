«Полиция может останавливать»: мэрия Москвы не готова обсуждать смягчение режима самоизоляции

Введение в Москве цифровых пропусков для пешеходов в столице пока не планируется, однако для поездки даже на самокате или моноколесе жителям столицы все же придется оформлять специальное разрешение на портале mos.ru. Об этом сегодня в эфире «Эхо Москвы» заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока планов введения пропусков именно для пешеходов не было. Но паспорт лучше всегда с собой носить, потому что полиция может останавливать, – заявил Немерюк. – Условно говоря, если они видят скопление людей… К сожалению, до сих пор не все сознательно относятся к режиму самоизоляции. Бывают случаи, когда скапливаются граждане на отдельных территориях. Приличное количество штрафов выписывается».

По словам чиновника, пропуск потребуется для передвижения по городу на любом транспорте – в эту категорию входят велосипед, самокат, моноколесо, мопед и скутер. «Когда вы заходите на форму mos.ru для получения пропуска, есть нюанс: вам просто не нужно выбирать ни один из пунктов «общественный или личный транспорт». Точно таким же образом вы получаете пропуск для передвижения по городу», – объяснил Немерюк.

Вопрос о количестве штрафов на машину за одну поездку без пропуска пока не решен, уточнил чиновник. Технически есть возможность выписывать на автомобиль штрафы с каждой камеры, в поле зрения которой он попадет. «Технически такая возможность существует. Она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно ПДД, вам приходит несколько штрафов. Но на сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще окончательно обсуждают этот вопрос. Поэтому технически это возможно», – сказал он.

Что касается поездок с домашним животным в ветеринарную клинику, то для этих целей, по словам Немерюка, москвичам следует пользоваться теми двумя поездками в неделю, которые разрешены каждому горожанину. Если же животному требуются ежедневные процедуры в клинике, то у ветеринара необходимо взять справку об этом, а пропуск можно оформлять для медицинских целей.

Ослаблять режим для москвичей старше 65 лет мэрия не намерена. «У нас 65+ порядка 1,8 млн человек, – подчеркнул Немерюк. – И в любом случае именно они находятся в зоне риска. Понятно, что сейчас по количеству заболевших примерно равные пропорции. Но, видимо, все-таки те меры, которые были введены, позволяют сказать о том, что нам пока удается сберечь тех людей, которые старше 65».

При этом пожилые люди могут оформить пропуск для посещения медицинского учреждения или «перемещения на дачу», отметил чиновник, подчеркнув, что это будет одноразовый документ.

Возможное смягчение режима самоизоляции для всех горожан власти Москвы обсуждать пока не готовы, поскольку количество заразившихся коронавирусом растет. «Давайте дождемся 30 апреля, посмотрим. Количество заразившихся, выздоровевших – видим, что имеется динамика по росту. Пока рано обсуждать эту тему», – сказал Немерюк.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.04.20

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