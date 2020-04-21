Собянин приравнял ОРВИ к коронавирусу: симптомы простуды станут поводом для обязательного карантина

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ приравняли к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией: согласно новому указу мэра столицы Сергея Собянина, геолокацию таких горожан также будут тщательно отслеживать.

Согласно документу, новый пункт об ограничениях вступит в силу с 22 апреля. Мэрия обязывает «граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому (…) применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения». Больным ОРВИ с 22 апреля можно будет посещать только медицинские учреждения, добраться до которых можно «с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска».

Москвичи, которые живут вместе с больными ОРВИ, должны будут также соблюдать режим самоизоляции, из которого можно будет выходить только в медучреждения, в ближайший магазин, к мусорному баку и для выгула собаки не далее 100 метров от дома.

«При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях на основании оформленного цифрового пропуска», – говорится в указе мэра Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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