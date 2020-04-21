Это только начало: виртуальные митинги неизбежно прорвутся в реальность

Россию ждет неизбежный переход на режим онлайн-митингов с возможным реальным обострением в уличном формате. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политконсультант, руководитель ассоциации электронной электоральной политики, глава группы PiteR Александр Серавин. По его оценке, это произойдет вне зависимости от коронавирусного карантина.

Комментируя виртуальные митинги, которые накануне организовали жители нескольких российских городов, эксперт подчеркнул, что это – только начало. «Мы сейчас наблюдаем механизм осваивания новых форм электронного поведения. Скорость осваивания новых навыков гражданским обществом, властью, всеми нами имеет определенные временные лаги, думаю, на это уйдет месяц. В течение этого времени мы будем наблюдать самоорганизацию гражданского общества и более массовые протесы в онлайне, которые начнут прорываться в офлайн», – сказал Серавин.

Как считает эксперт, россияне начнут выходить на протесты вне зависимости от того, закончится карантин или нет. По его словам, власть и экспертное сообщество сейчас не до конца понимают серьезность происходящего. «Все очень просто: как только электронное политическое действие, митинг, будет переводится из онлайна в офлайн, и этот перевод поведения будет массовым, подтвержденным и верифицированным, все сразу начнут воспринимать онлайн-митинги, как предвестников больших бурь, и начнут относиться к этому более серьезно. Сейчас не восприняли, потому что были шокированы. В будущем это будет гораздо более массовое и очень привычное явление для нас», – подчеркнул Серавин.

По его мнению, игнорировать явление виртуальных протестов не получится. «У нас сейчас происходит VI промышленная революция, которая подразумевает переход в виртуализацию, в том числе общественных и гражданских процессов. Мы это наблюдаем. Это (онлайн-митинги) – маленький предвестник того, как это будет происходить в будущем, элемент формирующегося гражданского общества по средствам электронных коммуникативных устройств. Дальше – будет гораздо масштабнее. Сейчас власть и гражданское общество просто пробуют новые формы, сами до конца не осознавая», – сказал Серавин.

Эксперт обратил внимание, что Россия три года назад уже сталкивалась с подобной самоорганизацией – через 52 минуты после взрыва в метро Санкт-Петербурга люди стали предлагать друг другу помощь – бесплатно довезти тех, кто оказался заблокирован в городе из-за остановки движения общественного транспорта.

«Мы наблюдали уникальное событие, которое впервые показало, каким будет будущее. На платформе «Яндекса» произошла самоорганизация, причем она происходила быстрее, чем среагировала власть, чем все профессиональные блогеры, профессиональные сайты, СМИ, – никто не успел среагировать так же быстро, как сами люди. Гражданское общество сформировалось само и абсолютно не обращало внимания ни на каких формальных лидеров, которые существуют. Так и будет происходить в будущем. Это будет формироваться не под лидера, а под площадки и платформы», – сказал Серавин.

Политтехнолог отметил, что власть и экспертное сообщество до последнего отказывались признавать влияние, которое оказывает цифровизация на социальные и политические процессы. «Мы еще два года сделали свои прогнозы. Сейчас я вижу, как это реализуется. Единственное, что меня шокирует, мы рассматривали это как перспективу 5-7-10 лет, а это происходит через 2-3 года – прогнозы сбываются быстрее. В 2017 году, когда я выступал на «Ночи выборов», я говорил, что в Москве будет электронное голосование, меня называли фантастом. Но через два года в Москве в трех округах произошло электронное голосование. Сейчас многие в СМИ пишут: «Ой, как так, оппозиционные лидеры отказались, а люди сами это сделали (пошли на протест)?» Это новая зарождающаяся форма гражданского общества, которая будет дальше совершенствоваться», – прогнозирует Серавин. По его оценке, в ближайшем будущем на подобную самоорганизацию будет требоваться меньше времени, а реакция на событие сократится до 30 минут.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.04.20

Профсоюзы перенесли первомайскую демонстрацию в Интернет. / Москвичи почти перестали болеть гриппом и ОРВИ. / Маски по 34 рубля: Росгвардия поддерживает украинский бизнес. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»