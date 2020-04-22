Нарушение самоизоляции: судам рекомендовали назначать штрафы по федеральным расценкам

Верховный суд России разъяснил порядок назначения штрафов за нарушение правил самоизоляции. Согласно рекомендации, санкции должны определяться по федеральному, а не по региональному законодательству.

Например, в российской нарушивших карантин нужно наказывать не по нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы, а по КоАП РФ: ст. 20.6.1 (штраф от 1 тысячи рублей) либо по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 тысячи рублей; применяется в отношении людей, обязанных находиться на карантине).

Напомним, с 22 апреля в Москве введен тотальный цифровой контроль за гражданами, передвигающимися по городу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.04.20

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