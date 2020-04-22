В Москве число больных коронавирусом превысило 31 тысячу

В Москве за сутки выявлено 2 548 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общая численность зараженных составила 31 981, скончался 261 человек. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что две трети погибших слишком поздно обратились к врачам.

В 46,5% случаев из них заболели граждане от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, 6,5% – старше 80 лет, и только 4% от всех инфицированных – дети.

В оперативном штабе уточнили, что две трети умерших от коронавируса не обращались на ранней стадии за медицинской помощью, считая симптомы проявлением ОРВИ или сезонной аллергией. «Самолечение подвергает смертельному риску здоровье пациентов», – говорится в сообщении, подчеркивается, что инфекция продолжает распространяться по городу, причем речь уже идет не о завозных случаях.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», от новой инфекции в Москве за все время скончался 261 человек. В числе выздоровевших – 2 267 пациентов.

О самом большом количестве выявленных за сутки больных оперштаб сообщал 19 апреля. Тогда было зафиксировано 3 570 новых заболевших. 20 апреля сообщалось о 2 026 новых случаев коронавируса, 21 апреля – о 3 083. Ранее статистика была такова: на 18 апреля эта цифра составляла 2 649 человек, на 17 апреля – 1 959, на 16 апреля – 1 370.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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