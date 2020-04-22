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Среда, 22 апреля 2020, 15:10 мск

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Бизнес-омбудсмен: статистикой уже невозможно охватить все пострадавшие отрасли экономики РФ

В правительство РФ направлены предложения перестроить меры поддержки для бизнеса, ориентировав их на все предприятия, у которых оборот упал на 30% и более по сравнению с периодом до коронавирусного карантина. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сегодня в ходе прямого эфира в «Инстаграм».

«Было 11, сейчас уже больше пострадавших отраслей, – отметил он, пояснив, что страдают не только те предприятия, работу которых власти запретили. – У них есть поставщики, есть покупатели, которые также страдают, охватить это все какой-то статистикой уже невозможно».

Как считает Титов, правительство должно отойти от принципа поддержки только определенных им же отраслей. «Всю поддержку ориентировать на те предприятия, у которых по сравнению с началом года на 30% упал спрос, упала выручка, – отметил он. – Вот они действительно пострадали. На них надо ориентировать меры поддержки».

«Конечно, мы обратились в правительство, но пока решения никакого нет. У нас очень долго принимаются решения», – сообщил бизнес-омбудсмен.

Титов подчеркнул, что кабинет министров в сложившихся условиях должен работать по-другому, более оперативно оценивая ситуацию и принимая решения. В этом же направлении должны перестроиться и региональные власти. «Где-то это удается лучше, но где-то вообще не сдвигается с места, и это очень большая проблема», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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