Борьба с коронавирусом стала опаснее инфекции: регионы требуют снять запреты на работу бизнеса

Борьба ограничительными мерами с угрозой распространения коронавируса в России становится опаснее самой инфекции. Об этом сегодня заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе прямого эфира в «Инстаграм». По его словам, только за последнюю неделю он получил 41 петицию с просьбой отменить запрет на работу бизнеса.

«Из всех обращений выделяются те, что связаны с разрешением работать, – сообщил он. – За неделю поступила 41 петиция практически одинакового содержания от разных секторов, из разных регионов – снять запрет на тот или иной вид предпринимательской деятельности с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических норм».

Титов отметил, что в разных регионах ситуация складывается по-разному: где-то разрешают работу парикмахерских, техцентров, и, «с точки зрения борьбы с коронавирусом, сегодня борьба с коронавирусом более опасная вещь, чем сам коронавирус – хотя и к коронавирусу нельзя относиться спустя рукава».

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что снятие ограничений и выдачу разрешений на все большее количество видов деятельности он считает сегодня главным в вопросе сохранения и восстановления экономики. «Экономическую ситуацию для предприятий решит только начало восстановления деятельности», – подчеркнул он.

«Нужно правильно оценивать риски коронавируса, – пояснил он. – В тех же спортивных залах, если люди находятся на расстоянии друг от друга, чем это опаснее того, что в автобусах людей возят сегодня на стройки?»

Напомним, в Москве и ряде других регионов работа спортивных залов запрещена. В столице открыты только продуктовые магазины, аптеки и точки продажи самых необходимых торов, список которых утвержден мэрией столицы. Кроме того, власти разрешили работу салонов красоты с медицинскими лицензиями – при этом стоматологиям запрещено оказывать плановые услуги пациентам, разрешены только неотложные и экстренные вмешательства.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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