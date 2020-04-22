российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 апреля 2020, 15:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«У нас была очень бедная страна. И это может нас ждать»: бизнес-омбудсмен назвал обвал нефтяных цен «фантасмагорией»

Фото: kremlin.ru

В результате карантинных мер из-за угрозы коронавируса и падения цен на нефть покупательская способность россиян может снизиться в два и более раз. С таким предупреждением сегодня выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе прямого эфира в «Инстаграм». По его оценке, Россию может ждать возвращение к уровню жизни 1994-95 года.

«Сегодня мы видим, что происходит с нефтью, это просто фантасмагория. Все боялись, что нефть упадет до 40 долларов, а сегодня американская вообще в минусе, Ural стоит 15 долларов за баррель. Этих денег не хватит ни на что. Это тот уровень, которые помнят многие постарше: это 1994-95 год, когда нефть упала и стоила до 9 долларов за баррель – и как мы тогда жили. Я думаю, что у всех еще есть воспоминания о том, что это была за жизнь. Какие торговые центры? Какие кинотеатры? Очень бедная была у нас страна. Это все может нас ждать».

Титов предупредил бизнес, который сейчас требует дать возможность работать, что покупателей на его продукцию и услуги может оказаться в два раза меньше. «Уже сегодня мы задумались над тем, что делать завтра – когда мы выйдем из коронавируса, и окажется что в стране покупательская способность упала в два или даже больше раз», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

Борьба с коронавирусом стала опаснее инфекции: регионы требуют снять запреты на работу бизнеса. / Дождь, снег, гололедица: автомобилистов предупредили об опасности на дорогах. / Бизнес-омбудсмен: статистикой уже невозможно охватить все пострадавшие отрасли экономики РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

Борьба с коронавирусом стала опаснее инфекции: регионы требуют снять запреты на работу бизнеса

Бизнес-омбудсмен: статистикой уже невозможно охватить все пострадавшие отрасли экономики РФ

Нефтяной обвал продолжается: Вrent откатилась к 21-летнему минимуму

В ООН предупредили об угрозе мирового голода

Российская нефть Urals рухнула до 22-летнего минимума – Кремль отреагировал на нефтяной обвал

Издержки динамично растут: сельское хозяйство ждет кризис с отсрочкой на год

Коллапс на рынке нефти: американское «черное золото» обвалилось в цене почти на 35%

Японский министр спрогнозировал сильнейший кризис в послевоенной истории

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис,