«У нас была очень бедная страна. И это может нас ждать»: бизнес-омбудсмен назвал обвал нефтяных цен «фантасмагорией»

В результате карантинных мер из-за угрозы коронавируса и падения цен на нефть покупательская способность россиян может снизиться в два и более раз. С таким предупреждением сегодня выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе прямого эфира в «Инстаграм». По его оценке, Россию может ждать возвращение к уровню жизни 1994-95 года.

«Сегодня мы видим, что происходит с нефтью, это просто фантасмагория. Все боялись, что нефть упадет до 40 долларов, а сегодня американская вообще в минусе, Ural стоит 15 долларов за баррель. Этих денег не хватит ни на что. Это тот уровень, которые помнят многие постарше: это 1994-95 год, когда нефть упала и стоила до 9 долларов за баррель – и как мы тогда жили. Я думаю, что у всех еще есть воспоминания о том, что это была за жизнь. Какие торговые центры? Какие кинотеатры? Очень бедная была у нас страна. Это все может нас ждать».

Титов предупредил бизнес, который сейчас требует дать возможность работать, что покупателей на его продукцию и услуги может оказаться в два раза меньше. «Уже сегодня мы задумались над тем, что делать завтра – когда мы выйдем из коронавируса, и окажется что в стране покупательская способность упала в два или даже больше раз», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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