Страх и пессимизм побеждают: Россия бьет рекорды по уровню тревожности

В России нарастает уровень тревожности в результате угрозы коронавируса и экономического кризиса. Как считают эксперты, повышенная нервозность общества погружает страну в действительность, которая может оказаться гораздо хуже, чем в 1990 годы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин сообщил, что в настоящее время социологи фиксируют повышение уровня тревожности россиян. «84% опрошенных испытывают определенную тревогу, связанную с тем, что сейчас происходит и той ситуацией неопределённости, в которой мы пребываем. Среди тех, кто испытывает тревожное настроение, растет доля тех, кто не строит планов», – сказал Кинякин.

По данным социологов, один из важных аспектов – высокий процент «пессимистов» (70%), которые считают, что трудности еще впереди. Еще 14% считает, что самые тяжелые времена Россия переживает в данный момент.

По словам Кинякина, основной момент, который фиксируют социологи – увеличение динамики по всем параметрам, связанным с кризисным поведением. «Люди выбирают более дешевые товары, продукты питания, отказываются от того, что раньше покупали, сокращается потребительская активность», – отметил он.

Еще одним тревожным сигналом социолог назвал отсутствие надежды на реальную помощь от государства. «Все большее число регулярно следят за экономической ситуацией в стране. Большинство людей сомневается, что получит поддержку именно от государственных институтов – это тревожный сигнал. Сохранятся большая неопределённость. 30 апреля заканчивается кампания по подаче налоговой декларации и, соответственно, возникает масса вопросов, как будут дальше развиваться события, что ожидать дальше, не только в ситуации, связанной с пандемий коронавируса, но и с поддержкой властей», – сказал Кинякин.

Профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Светлана Барсукова со своей стороны подчеркнула, что нынешние деструктивные процессы в экономике по масштабу «бедствия» сейчас сравнивают с 1990-ми годами, но в тот момент жители РФ были морально готовы пройти через трудности, потому что надеялись на новую жизнь, а сейчас перспективы очень туманны.

«Этот кризис отличается не только мерой глубины и количеством людей, которые могут остаться без работы. В первой половине 90-х годов люди входили в кризис через масс-медийную обработку о том, что они жили в «ужасной тюрьме народов под названием СССР» и через полосу неудач и тягот они придут к светлому будущему. Сейчас люди входят в кризис через многолетнюю медийную обработку, что мы жили в ситуации благополучия, стабильности, под мудрым руководством… То есть люди морально не готовы нести тяготы», – сказала эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.04.20

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