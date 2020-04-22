«Я, кстати, тоже закрываю часть ресторанов». Борис Титов посоветовал бизнесу оценить риски

Государство может списать бизнесу долги по налогам и штрафам после того, как оценит экономическую ситуацию по выходу из режима самоизоляции. Такую надежду высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов сегодня в ходе прямого эфире в Инстаграм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители ресторанного бизнеса направили Титову вопрос, какую именно поддержку они могут получить в сложившейся ситуации – отсрочка уплаты налогов не спасает, поскольку потом их все равно придется выплачивать за весь период. По банковским кредитам при этом во время «каникул» будут начисляться дополнительные проценты. «Пусть в кафе люди пойдут, но они же будут есть по одной порции, а не две. А отдавать в два раза больше налогов», – зачитал Титов, отметив, что это «хорошее сравнение». «Это совершенно логично. Но с нашим государством надо понимать, чего мы можем добиться, и чего не можем. Если дают хотя бы отсрочку – берите, – посоветовал он. – Берите все, что дают. Дальше – разберемся. Дальше у нас будет совершенно другая жизнь в стране. Я понимаю, что мы рискуем: придется отдавать или нет, но я думаю, что дальше у государства появился больше понимания того, что из себя представляет экономика страны».

В этой ситуации, полагает Титов, на втором этапе есть «огромный шанс, что все эти старые долги будут списаны». «По крайней мере, так говорят представители этого государства, тот же Белоусов (очевидно, имеется в виду первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, – ред.)», – уточнил бизнес-омбудсмен.

При этом Титов посоветовал предпринимателям хорошо обдумать, как будет работать их бизнес, если спрос упадет в два раза. «Это реальный факт. Надо понимать – если вы четко поймете, что ничего не происходит, и у вас в этой ситуации нет перспектив, то лучше закрываться, конечно. Лучше спокойно на кризисе закрыться», – заявил он.

«Я, кстати, тоже закрываю часть ресторанов. Сегодня они все стоят. Но я понимаю, что, открывшись, мы уже не сможем работать. И поэтому часть ресторанов мы закрываем», – признался он.

Согласно данным системы «Контур. Фокус», Борис Титов является единственным учредителем ООО «Актив Капитал», которое занимается ресторанной деятельностью. Доверительным управляющим компании выступает Павел Титов, он же занимает должность генерального директора.

Москва, Татьяна Дорофеева

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