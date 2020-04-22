«Без масок, нарушая самоизоляцию»: руководство КПРФ возложило цветы к мавзолею Ленина

В Москве коммунисты провели акцию около мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, несмотря на запрет массовых мероприятий и режим самоизоляции. Фотографии опубликованы в социальных сетях, при этом пользователи оставили возмущенные отзывы в аккаунтах КПРФ.

«22 апреля, в 150-ю годовщину со дня Рождения В.И. Ленина, на Красной площади КПРФ провела памятное мероприятие. Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и его соратники почтили память вождя мирового пролетариата», – говорится на странице КПРФ в твиттере.

На фотографиях видно, что многие участники акции без масок, и социальную дистанцию они не соблюдают. «Лидеры партии без масок, нарушают режим самоизоляции. Позор», «Лицемеры, нарушающие режим самоизоляции», – отреагировали пользователи.

«Марафон возложений продолжается», – сообщил в твиттере депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

«Почему не соблюдаете социальную дистанцию? Куда полиция смотрит? Решили всю Москву объехать?», – возмутился пользователь @VDegunino. «Без масок, нарушая самоизоляцию и не соблюдая дистанцию вы, господин депутат, а) нарушаете закон, б) подвергаете опасности окружающих, в) подаете плохой пример. Стыдно должно быть», – считает @GeneralGDA.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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